Le match entre le RC Strasbourg Alsace et l’Olympique Lyonnais, comptant pour la 23ᵉ journée de Ligue 1, se disputera le dimanche 22 février 2026 au Stade de la Meinau.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 20h45. Les supporters pourront suivre le match en direct sur la chaîne Ligue 1+, diffuseur officiel du championnat.

Cette affiche oppose deux clubs historiques du football français. Strasbourg tentera de profiter de l’avantage du terrain et du soutien de son public pour décrocher un résultat positif, tandis que Lyon cherchera à s’imposer à l’extérieur afin de consolider sa position au classement.

Pour ne rien manquer, il est conseillé de se connecter quelques minutes avant le début de la rencontre afin de suivre l’avant-match, les compositions officielles et l’ambiance au stade.