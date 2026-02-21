Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par Expertise France pour soutenir la participation des startups vertes et éco-entrepreneurs tunisiens au salon international “ChangeNOW 2026”, qui se tiendra à Grand Palais à Paris, du 30 mars au 1er avril 2026, indique le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet “Greenov’i”, mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la Planification. Il s’agit d’un projet financé par l’Union européenne en Tunisie à travers le volet entrepreneuriat vert de son programme “Tunisie Verte & Durable”, dédié à l’appui à l’action environnementale dans le pays.

Organisé à Paris, le salon international ChangeNOW 2026, est présenté comme le plus grand événement mondial dédié aux solutions pour la planète. L’édition 2026 ambitionne de rassembler des milliers d’acteurs venus de plus de 140 pays, dont des scientifiques, décideurs publics, investisseurs, entreprises innovantes et représentants de la société civile.

Pendant trois jours, l’événement mettra en avant près d’un millier de solutions concrètes face aux défis climatiques et environnementaux, à travers des conférences internationales, des sessions de pitching, des rencontres investisseurs-entrepreneurs et des espaces d’exposition. Les thématiques abordées couvriront notamment l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, le déploiement de solutions fondées sur la nature, la finance durable et l’adaptation aux impacts du dérèglement climatique.

À travers cet appel, les porteurs de projets tunisiens auront ainsi l’opportunité d’accéder, selon le CITET, à une vitrine internationale stratégique, de nouer des partenariats et de renforcer leur visibilité auprès d’investisseurs et d’acteurs clés de la transition écologique mondiale.

Les start-ups qui souhaitent déposer leurs candidatures pourraient remplir un formulaire disponible sur le site du CITET.