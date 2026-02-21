La star brésilienne Neymar a reconnu pour la première fois qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière dès la fin de l’année, à quelques mois de la Coupe du monde de football 2026 qu’il espère encore disputer malgré des blessures à répétition.

Dans un entretien accordé à la chaîne en ligne Cazé TV, l’attaquant de 34 ans a laissé planer le doute sur son avenir. « Je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir, l’an prochain. Il se pourrait qu’en décembre j’aie envie de prendre ma retraite », a-t-il déclaré, dans des propos relayés sur les réseaux sociaux.

Une prolongation avec Santos FC jusqu’en 2026

Malgré cette incertitude, Neymar a récemment prolongé son contrat avec son club formateur jusqu’à la fin de l’année 2026. Dimanche, il a disputé son premier match de l’année avec Santos, après une opération du genou gauche subie fin décembre.

Cette intervention l’avait contraint à manquer le début de la saison, qui démarre en janvier au Brésil. Le joueur a expliqué avoir privilégié une préparation complète avant de revenir à la compétition. « J’ai voulu revenir pour cette saison à 100 %, c’est pourquoi j’ai fait l’impasse sur quelques matchs », a-t-il justifié.

Une année décisive avec le Mondial en ligne de mire

L’attaquant souligne l’importance de l’année à venir, à la fois pour son club, la sélection et sa trajectoire personnelle. « C’est une année importante, non seulement pour Santos, mais aussi pour la sélection brésilienne et pour moi, avec la Coupe du monde », a-t-il affirmé. Le tournoi se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avec 79 réalisations — deux de plus que Pelé — Neymar vise une quatrième participation au Mondial.

Un retour en sélection encore incertain

Cependant, l’ancien joueur du Paris Saint‑Germain et du FC Barcelone n’a plus été convoqué en équipe nationale depuis l’arrivée du sélectionneur italien Carlo Ancelotti en mai dernier.

Sa dernière apparition sous le maillot des quintuples champions du monde remonte au 17 octobre 2023, lorsqu’il avait subi une grave blessure au genou contre l’Uruguay.

Depuis son retour à Santos il y a un an, l’attaquant a connu plusieurs problèmes physiques. Il a néanmoins contribué au maintien du club en première division.