La 4ème édition de la manifestation “Fawanis” aura lieu du 20 février au 15 mars 2026, dans plusieurs cités et centres culturels universitaires à travers le pays.

Organisée à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, cette manifestation vise à animer les Cités universitaires et à créer une ambiance festive et conviviale pour les étudiants pendant le mois du jeûne.

Selon un communiqué publié ce mercredi matin par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, “Fawanis” fait partie de tout un programme culturel, spécial ramadan, comprenant des soirées musicales ainsi que des représentations théâtrales et cinématographiques organisées dans les cités universitaires relevant de l’Office des œuvres universitaires.

“Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de l’accord de partenariat conclu entre les deux ministères et visant à dynamiser l’activité culturelle, à ancrer la dimension culturelle au sein des institutions de services universitaires et à créer des espaces de rencontre et de créativité favorisant les liens sociaux et enrichissant l’expérience universitaire pendant le mois de Ramadan”, ajoute le communiqué.