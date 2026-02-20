Le Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques (CETIME) a franchi une nouvelle étape dans le développement de son Centre de Ressources Technologiques (CRT) à Sousse, à l’issue de la première réunion de son Comité d’Orientation Stratégique (COS), tenue le 18 février, et consacrée à la définition des priorités et de la feuille de route de cette structure dédiée à l’innovation industrielle.

La réunion a abouti à plusieurs décisions majeures, notamment la mise en place effective des instances stratégiques et techniques du CRT et le lancement d’une étude visant à repositionner le centre sur le marché. Elle prévoit également la modernisation des équipements et des infrastructures technologiques, ainsi que le renforcement des ressources humaines et des compétences.

Conçu comme un levier opérationnel au service de l’innovation et du transfert technologique, le CRT vise à renforcer la compétitivité nationale en ciblant principalement les secteurs de la mécanique, de l’électronique et de la mécatronique, plus particulièrement les composants automobiles et aéronautiques, ainsi que les équipements liés aux énergies renouvelables et à la mobilité électrique.

Les participants ont également souligné l’importance stratégique du renforcement des liens entre la recherche et la production industrielle, à travers la consolidation des capacités nationales en prototypage, le développement de produits à forte valeur ajoutée et la promotion de partenariats durables entre les structures de recherche et les entreprises.

La réunion a également permis de dresser un état des lieux des ressources humaines et technologiques du CRT. Selon les recommandations du COS, le pilotage stratégique futur devra reposer sur la performance et l’anticipation des mutations technologiques, en cohérence avec les priorités nationales en matière d’industrialisation et de promotion des exportations.