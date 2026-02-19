L’Institut de Traduction de Tunis organise une manifestation nocturne “Asmar attorjomane”, du 21 février au 7 mars, à l’occasion de son vingtième anniversaire.

Le programme des rencontres coïncidant avec le mois du ramadan, prévoit quatre soirées thématiques : Religions et Lumières (21 février 2026), Philosophie (28 février), Narration et Haïku (4 mars) et Langues et Linguistique (7 mars).

Ces rencontres ont pour objectif de célébrer et de réfléchir sur l’art de la traduction, en explorant ses multiples facettes à travers une sélection d’ouvrages traduits par l’Institut depuis sa création en 2006.

L’événement se tiendra au siège de l’Institut, à la Cité de la Culture, à partir de 21h00.