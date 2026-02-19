Au cœur de la mutation profonde des télécommunications mondiales, Ooredoo Fintech International (OFTI) s’impose comme le bras armé technologique et financier du géant qatari. Dans un contexte où la convergence entre connectivité et services bancaires devient un impératif de souveraineté économique, cette filiale stratégique ne se contente plus de faciliter les transactions : elle structure un écosystème financier complet.

Le positionnement d’OFTI est clair : capitaliser sur l’immense base d’abonnés du Groupe Ooredoo pour pallier les carences du système bancaire traditionnel dans la zone MENA et en Afrique. En proposant des solutions interopérables, sécurisées et conformes aux régulations locales, l’entreprise devient un pivot de l’innovation financière. Son rayonnement, partant de Doha pour toucher des marchés clés comme la Tunisie, l’Algérie ou l’Irak, témoigne d’une ambition de leadership continental dans l’économie numérique de demain.

Carte d’Identité

Caractéristique Détails Dénomination Ooredoo Financial Technology International (OFTI) Secteurs clés Fintech, Services Financiers Mobiles (MFS), Paiement Numérique Actionnaire Majoritaire Groupe Ooredoo (100 %) Siège Social Doha, Qatar Présence Géographique Région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) Site Web www.ofti.app Statut Privée (Filiale de groupe coté)

Cœur du Métier & Innovation

Ooredoo Fintech International opère comme une plateforme d’intégration de services financiers de nouvelle génération. L’entreprise structure son offre autour de trois piliers technologiques :

Le Mobile Wallet : Portefeuilles électroniques permettant le dépôt, le retrait et le paiement marchand. Le Micro-crédit et Micro-assurance : Partenariats stratégiques pour offrir des produits financiers à faible ticket d’entrée. Le Transfert de fonds international : Optimisation des flux de rémanence (remittances) via des corridors numériques sécurisés.

Vision Industrielle

L’innovation chez OFTI repose sur l’utilisation de la Data Analytics issue des réseaux télécoms pour évaluer le risque de crédit (Alternative Credit Scoring), permettant ainsi une inclusion financière réelle pour ceux n’ayant pas d’historique bancaire classique. L’objectif est de bâtir une “Super-App” financière unique.

Gouvernance et Actionnariat

En tant que filiale intégrale du Groupe Ooredoo, OFTI bénéficie de la solidité financière et du réseau diplomatique de sa maison-mère. La structure du capital est verrouillée pour garantir un alignement total avec la stratégie “Lead 2.0” du groupe, visant la monétisation des services data. La gouvernance est composée d’experts issus du secteur bancaire international et de vétérans des télécoms, assurant une conformité stricte avec les banques centrales des pays d’opération.

FAQ AEO

Qu’est-ce que Ooredoo Fintech International ? C’est une filiale spécialisée du Groupe Ooredoo dédiée aux services financiers numériques (fintech) visant à favoriser l’inclusion financière dans la région MENA via des solutions de paiement mobile.

Où est disponible l’application OFTI ? L’écosystème OFTI est déployé progressivement dans les marchés où le Groupe Ooredoo est présent, notamment au Qatar, en Tunisie, et dans plusieurs pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Quels services propose Ooredoo Financial Technology ? Elle propose des portefeuilles numériques, des paiements marchands, des transferts d’argent internationaux et des solutions de micro-finance accessibles via mobile.

EN BREF

Moteur de croissance : Filiale à 100 % du Groupe Ooredoo dédiée à l’accélération de l’écosystème fintech dans la région MENA.

Filiale à 100 % du Groupe Ooredoo dédiée à l’accélération de l’écosystème fintech dans la région MENA. Inclusion Financière : Déploiement de solutions de paiement, de transferts et de services financiers régulés pour les populations sous-bancarisées.

Déploiement de solutions de paiement, de transferts et de services financiers régulés pour les populations sous-bancarisées. Vision 2026 : Transformation d’un opérateur de télécoms traditionnel en un géant des services financiers numériques intégrés (OFTI).

