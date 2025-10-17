Ooredoo a inauguré le nouveau bâtiment de sa filiale Ooredoo Fintech lors d’une cérémonie en présence de plusieurs dirigeants du groupe. L’événement s’est tenu en présence de Sheikh Ali Bin Jabor Bin Mohammad Al Thani, PDG de Ooredoo Qatar, Ahmad Al-Neama, PDG régional du groupe, Dr. Hamad Y. M. Al Nuaimi, Saad Subah Al-Kuwari, Bassam Al-Ibrahim et Michelangelo Mirko Giacco, PDG d’Ooredoo Fintech.

Un jalon stratégique pour le groupe

Cette inauguration symbolise une étape clé dans la stratégie régionale d’Ooredoo. Elle s’inscrit dans la volonté du groupe d’étendre ses activités au-delà des télécommunications, vers les services financiers numériques. La création d’Ooredoo Fintech marque la préparation du lancement officiel de la filiale en Tunisie, prévu pour 2026.

Vers une inclusion financière élargie

Le projet vise à introduire des solutions de paiement et de gestion financière numériques adaptées au marché tunisien. Selon le groupe, ces services doivent renforcer l’inclusion financière, soutenir la digitalisation des entreprises et favoriser l’autonomisation des particuliers.

Un appui à la transformation numérique du pays

Ooredoo Fintech ambitionne de jouer un rôle moteur dans la transformation digitale de l’économie tunisienne. Le lancement prévu en 2026 devrait accompagner les politiques publiques de modernisation du secteur financier et contribuer à la croissance de l’écosystème numérique local.