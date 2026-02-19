La Tunisie continue de briller aux Championnats d’Afrique des jeunes garçons et filles à Dakar. La sélection cadette (U17) a remporté mercredi quatre nouvelles médailles : deux en argent et deux en bronze, portant le total tunisien dans la compétition à sept médailles chez les jeunes.

Deux médailles d’argent pour le fleuret et le sabre

Farah Ben Yahmed a décroché la première médaille d’argent au fleuret après sa défaite en finale face à l’Égyptienne Fatma Essam (6-10). Dans la même journée, Yasmine Rezgui s’est inclinée au sabre contre Khadija Abou Allam, également d’Égypte, sur le score de 7-15. Ces performances confirment la présence tunisienne parmi les meilleures cadettes du continent.

Deux médailles de bronze pour compléter le tableau

Selima Lella Zina Gharbi a remporté le bronze au fleuret après sa défaite en demi-finale face à Fatma Essam (3-13). Salma Lakhoua a décroché le bronze au sabre après sa demi-finale perdue contre Yasmine Rezgui (4-15). Ces résultats témoignent de la profondeur du vivier tunisien dans les disciplines de fleuret et sabre.

Les juniors poursuivent sur leur lancée

Les juniors (U20) avaient déjà rapporté trois médailles au fleuret : l’or pour Nourane Béchir, l’argent pour Mohamed Idriss Fenniche et le bronze pour Nour El Islam Mecharek. La Tunisie confirme ainsi son niveau dans les catégories jeunes.

Une délégation complète engagée jusqu’au 21 février

La Tunisie participe à ces championnats jusqu’au 21 février avec 18 escrimeurs et escrimeuses engagés dans toutes les épreuves individuelles et par équipes, couvrant les trois armes : sabre, épée et fleuret. Les prochains jours devraient encore offrir des opportunités de médailles pour la sélection tunisienne.