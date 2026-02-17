L’Espérance Sportive de Tunis affrontera le géant égyptien Al Ahly SC en quart de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football, à l’issue du tirage au sort effectué mardi au siège de la Confédération africaine de football au Caire. Ce duel opposera deux des clubs les plus titrés et les plus prestigieux du continent.

Un classique du football africain

Ce quart de finale mettra aux prises deux formations historiques. L’Espérance de Tunis, quadruple championne d’Afrique, tentera de franchir l’obstacle du club le plus titré de la compétition, Al Ahly, qui compte 12 sacres continentaux à son palmarès.

Le match aller se disputera au stade Hammadi Agrebi de Radès, entre le 13 et le 15 mars prochains, tandis que la manche retour aura lieu en Egypte entre le 20 et le 22 mars. Les Sang et Or devront capitaliser sur l’avantage du terrain lors de la première confrontation pour aborder le déplacement au Caire dans les meilleures conditions.

Cette affiche s’annonce particulièrement disputée, compte tenu de l’expérience et du palmarès des deux clubs dans cette compétition.

Une demi-finale potentielle face à Sundowns ou au Stade Malien

En cas de qualification pour le dernier carré, le club tunisien affrontera le vainqueur de la confrontation entre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Maliens du Stade Malien. L’Espérance disputerait alors le match aller à domicile avant de se déplacer à Pretoria ou à Bamako pour la rencontre retour.

Cette configuration pourrait offrir aux Tunisois une opportunité favorable, à condition de franchir l’obstacle majeur que représente Al Ahly.

Des quarts de finale équilibrés et ouverts

Les autres affiches des quarts de finale promettent également des confrontations disputées. Le club marocain de RS Berkane, dirigé par l’entraîneur tunisien Mouine Chaâbani, sera opposé aux Soudanais d’Al Hilal Omdurman.

De son côté, l’AS FAR affrontera les Egyptiens de Pyramids FC, tenants du titre, tandis que Mamelodi Sundowns croisera le Stade Malien.

Ces rencontres détermineront les affiches des demi-finales, prévues dans les semaines suivantes, avant la grande finale qui désignera le nouveau champion d’Afrique.

Un défi majeur pour l’Espérance

Seul représentant tunisien encore en lice, l’Espérance de Tunis portera les espoirs du football national dans cette compétition prestigieuse. Le club devra livrer deux prestations solides face à l’un des adversaires les plus redoutables du continent pour espérer poursuivre son parcours vers un cinquième sacre africain.