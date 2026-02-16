L’Espérance sportive de Tunis connaîtra mardi son adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football. Le tirage au sort aura lieu au siège de la Confédération africaine de football (CAF), au Caire, à partir de 12h00.

Le club tunisien est le seul représentant encore en lice dans la compétition. Ce rendez-vous déterminera le prochain défi des « Sang et Or » dans la phase à élimination directe.

Qualification obtenue lors de la dernière journée

La formation tunisienne a validé son billet pour les quarts de finale lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes. Elle s’est imposée face aux Angolais du Petro Atletico sur le score de 2-0, samedi à Radès.

Ce succès a permis à l’Espérance de terminer à la deuxième place du groupe D avec un total de 9 points.

Classement final du groupe D

Le Stade Malien a terminé en tête du groupe avec 11 points. Derrière, l’Espérance sportive de Tunis occupe la deuxième position avec 9 points et décroche ainsi sa qualification.

Le Petro Atletico se classe troisième avec 6 points, tandis que le Simba SC ferme la marche avec 3 points.

Ce classement confirme la qualification des deux premiers clubs du groupe pour les quarts de finale, conformément au règlement de la compétition.

Un tournant décisif dans la compétition

Le tirage au sort prévu mardi constitue une étape importante pour l’Espérance, qui poursuit son parcours en Ligue des champions d’Afrique. L’identité de son adversaire déterminera les prochaines échéances du club dans la phase finale.