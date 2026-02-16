La Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT) a annoncé ce dimanche l’organisation d’un hackathon municipal national sous le slogan « 50 ans, 50 innovations au service des communes ».

Organisé à l’occasion du cinquantième anniversaire de la FNCT, cet événement constitue un espace ouvert à la créativité, au renouveau et au développement de solutions technologiques dédiées à la gestion des affaires locales en Tunisie, indique un communiqué publié sur la page officielle de la FNCT.

Dédié aux étudiants des universités tunisiennes, le hackathon a pour objectif de promouvoir l’innovation et la transformation numérique au sein des communes, de mobiliser l’énergie des jeunes, les compétences académiques et les expertises techniques et de concevoir collectivement des solutions concrètes et durables répondant aux défis réels des collectivités locales, tout en intégrant les objectifs de développement durable et l’approche genre.

Les étudiants intéressés sont appelés à former leurs équipes et à encourager leurs amis à s’inscrire pour prendre part à cette aventure innovante.

Cet évènement réunira étudiants, experts et représentants des communes qui travailleront en équipes pluridisciplinaires pour développer des prototypes de projets innovants, applicables et évolutifs.

Selon la FNCT, cette initiative favorise la coopération entre communes et universités, soutient la gouvernance locale et valorise les initiatives pionnières contribuant au développement territorial et à l’amélioration des services municipaux.

Les projets proposés porteront sur plusieurs domaines prioritaires, notamment la gestion urbaine et territoriale, la gestion intégrée des déchets et l’économie circulaire, l’adaptation aux changements climatiques, la modernisation de la gestion administrative et financière, la valorisation du patrimoine, de la culture et du rôle des jeunes.

Le hackathon se déroulera sous forme de compétitions régionales de 24 heures, aboutissant à une finale nationale réunissant les projets les plus innovants. Les participants présenteront leurs solutions devant un jury pluridisciplinaire, tout en bénéficiant d’accompagnement et d’une visibilité à l’échelle nationale.

Cet événement reflète la vision de la FNCT de faire de l’innovation un levier central du développement municipal, de renforcer l’ouverture des communes sur leur environnement scientifique et technologique, et de promouvoir des modèles de développement local durables, performants et centrés sur les citoyens, d’après le communiqué.

L’inscription au hackathon est ouverte jusqu’au 15 mars et elle se fait sur le site https://hackathon-2026-replit-version–fnctdigitalisat.replit.app/

Le 23 mars 2026, les 50 équipes retenues (10 par district) seront annoncées et une réunion en ligne pré-hackathon aura lieu le 25 du même mois.

Pour plus d’informations, il convient de consulter le guide du Hackathon 2026 (https://url-shortener.me/CQ49), le règlement du Hackathon (https://url-shortener.me/CQ4E)