“Planification, évaluation et amélioration de la qualité de la formation”, tel est le thème de la première conférence pédagogique qui sera organisée les 16 et 17 février en cours à l’initiative de l’agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) au complexe culturel et sportif de Ben Arous.

Selon un communiqué de l’ATFP, cette première conférence pédagogique constitue une étape charnière dans le processus de réforme de la formation professionnelle étant donné qu’elle marquera le lancement d’une nouvelle phase de gouvernance pédagogique au sein des établissements de formation professionnelle et tracera les contours d’une vision opérationnelle visant à améliorer la qualité de l’encadrement, des services et des résultats de la formation.

Le programme de la conférence comprend des interventions stratégiques portant sur les orientations de l’Agence dans le domaine pédagogique, ainsi que cinq ateliers de travail consacrés à l’organisation pédagogique de la formation en alternance, à la digitalisation de la formation, à l’innovation en matière de suivi et d’évaluation, au rôle de l’entreprise et des formateurs, ainsi qu’à l’organisation du parcours de formation professionnelle et au développement des compétences.

La deuxième journée sera consacrée à la présentation et à la discussion des recommandations et conclusions issues des ateliers lors d’une séance plénière.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle présidera la clôture de la conférence et prononcera une allocution à cette occasion, selon la même source.