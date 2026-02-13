L’Atlético Madrid a frappé un grand coup jeudi soir en dominant largement le FC Barcelone (4-0) en demi-finale aller de la Coupe du Roi, au Metropolitano. Une démonstration de force des hommes de Diego Simeone face au tenant du titre, désormais au bord de l’élimination.

Une entame fatale au Barça

La rencontre a basculé très tôt. Dès la 7e minute, une incompréhension défensive a permis à l’Atlético d’ouvrir le score après une erreur du gardien Joan Garcia sur une passe en retrait d’Eric Garcia. Portés par un pressing intense et un rythme élevé, les « Colchoneros » ont rapidement étouffé une défense catalane fébrile.

Quatorze minutes plus tard, Antoine Griezmann doublait la mise (14e) à la suite d’une transition éclair initiée par le gardien Juan Musso et le Nigérian Ademola Lookman. Le Barça, privé de Pedri et de Raphinha, peinait à exister.

Lookman et Alvarez enfoncent le clou

Malgré une occasion de Fermin Lopez, dont la volée a trouvé la barre (20e), les Blaugranas n’ont jamais réellement inversé la tendance. Lookman a inscrit le troisième but (33e) au terme d’un mouvement collectif parfaitement exécuté.

Juste avant la pause, Julian Alvarez, en manque de réussite ces dernières semaines, a mis fin à une série de onze matches sans marquer en inscrivant le quatrième but d’une frappe puissante (45e+3).

En seconde période, un but de Pau Cubarsi a été refusé pour un hors-jeu de Robert Lewandowski (52e), symbolisant la soirée frustrante des Catalans. La situation s’est encore aggravée avec l’expulsion logique d’Eric Garcia (85e), laissant le Barça terminer à dix.

Un pas décisif vers la finale

Distancé de 13 points en championnat par son adversaire du soir, l’Atlético a livré une prestation pleine d’intensité et d’efficacité offensive, portée par son nouveau trident Lookman–Griezmann–Alvarez.

Le FC Barcelone, déjà battu lourdement à Chelsea cette saison (3-0), devra désormais réaliser un exploit au match retour pour espérer défendre son titre et poursuivre son ambition de triplé (Liga, Supercoupe d’Espagne, Coupe du Roi).