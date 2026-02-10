l’Institut des Régions Arides (IRA) de Médenine a entamé, lundi, les festivités marquant la célébration du 50e anniversaire de sa création, sous le signe « 50 ans de recherche et d’innovation au service de la société et des territoires arides».

Le directeur général de l’IRA de Médenine, Sghaier Najari, a souligné que cette institution a réussi à mener plusieurs recherches au double niveau local et régional, notamment, dans le domaine de la préservation des ressources, ce qui a contribué à leur valorisation et à leur reconnaissance à l’échelle internationale.

Il a ajouté que ce rayonnement scientifique implique la responsabilité d’adopter une nouvelle approche et de faire face aux défis et problématiques mondiaux plus complexes sur les plans environnemental et productif.

Il a également souligné l’importance de la contribution de l’Institut dans la formation des compétences, dans la production d’une littérature scientifique abondante tant sur le plan quantitatif que qualitatif, ainsi que dans l’obtention d’environ 20 brevets d’invention.

Toujours selon son directeur, l’IRA a œuvré à l’élaboration et au développement de solutions et de technologies adaptées aux agriculteurs et au développement.

Tout en dressant, aujourd’hui, le bilan de 50 années de recherche et de réalisations, L’institut des Régions Arides se projette vers l’avenir en misant sur ses jeunes compétences et ses capacités pour développer des approches scientifiques fondées sur l’intelligence artificielle.

L’objectif étant d’élaborer des méthodes et des stratégies optimales de gestion des environnements fragiles et des ressources menacées, au service de l’être humain et des sociétés dans la perspective de créer une richesse durable, équitable et inclusive.

De son côté, la directrice de l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA), Zohra Lili Chabaane, a estimé que l’Institut des Régions Arides est une “institution de référence” qui, à travers ses laboratoires, a réalisé plusieurs recherches de qualité dans plusieurs domaines liés à la désertification, à l’adaptation aux changements climatiques, à la rareté de l’eau et des ressources, ainsi qu’à la recherche scientifique dans les domaines de l’élevage, de pâturage et de l’économie agraire.

Elle a ajouté que la célébration du cinquantenaire constitue une occasion pour rappeler les réussites engrangées et explorer les perspectives à venir pour les prochaines cinquante ans, au regard des défis grandissants imposés par les changements climatiques et la raréfaction des ressources.

Face à ces défis grandissants, la responsable recommande d’orienter les recherches vers des programmes prioritaires de recherche visant à garantir la sécurité alimentaire et hydrique, la durabilité des ressources naturelles dans les régions arides et à développer l’agriculture désertique et oasienne.

L’objectif étant de parvenir à des solutions d’adaptation aux conditions difficiles de ces régions et à la coexistence avec la pénurie des ressources.

Elle a également souligné l’importance du rôle majeur du Technopôle du Sud, situé à proximité de l’Institut, dans la valorisation des richesses du désert et la concrétisation des résultats des recherches de l’Institut, illustrant ainsi l’intégration entre la recherche et le développement.

Les festivités du cinquantenaire de l’IRA de Médenine se poursuivront tout au long de l’année à travers un programme riche et varié ponctué d’une série des colloques, des tables rondes et de conférences internationales portant sur l’agriculture en zones arides, les parcours et le pastoralisme, ainsi que la gestion des ressources en sol et en eau pour lutter contre la désertification.

Le programme prévoit également des activités consacrées au renforcement de la chaîne de valeur du lait de chamelle, aux mutations des systèmes socio-économiques dans les régions rurales et arides, à l’élevage des petits ruminants , à la valorisation des recherches de l’Institut, à l’intelligence artificielle et à la transformation numérique au service du développement durable, ainsi que des conférences à distance à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, des actions de surveillance des tempêtes de sable, des ateliers interactifs et des concours.