Le classement ATP publié lundi place Félix Auger-Aliassime au 6e rang mondial. Le Canadien gagne deux places après son titre à Montpellier. Il revient à une marche de son meilleur classement, une 5e place atteinte en novembre dernier. Il totalise 3.950 points.

Mannarino grimpe de 18 rangs

Finaliste à Montpellier, Adrian Mannarino signe la plus forte progression du tableau. Le Français gagne 18 places et retrouve le 52e rang mondial avec 975 points.

Un trio de tête inchangé

La hiérarchie reste stable au sommet. Carlos Alcaraz occupe la première place avec 13.150 points, devant Jannik Sinner (10.300). Novak Djokovic est 3e (5.280) et devance Alexander Zverev (4e, 4.605), relégué après sa finale à l’Open d’Australie.

Des ajustements dans le Top 15

Lorenzo Musetti reste 5e (4.405). Derrière Auger-Aliassime, Taylor Fritz (7e) et Alex De Minaur (8e, -2) complètent le Top 8. Ben Shelton (9e) et Alexander Bublik (10e) ferment le Top 10. Plus bas, Jack Draper gagne une place (12e), tandis que Casper Ruud et Andrey Rublev reculent chacun d’un rang (13e et 15e).

Les Français en mouvement

Arthur Rinderknech progresse de trois places (28e). Corentin Moutet (35e), Ugo Humbert (36e), Alexandre Müller (48e), Giovanni Mpetshi Perricard (56e), Terence Atmane (64e), Arthur Cazaux (75e) et Quentin Halys (77e) gagnent aussi des positions. Hugo Gaston est 99e.