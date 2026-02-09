Une dÃ©lÃ©gation tunisienne a participÃ©, au siÃ¨ge de la CoopÃ©rative rÃ©gionale agricole de Catane (Sicile, Italie), Ã une journÃ©e dâ€™information consacrÃ©e au projet Â« STEP-OL Â».

Cette initiative sâ€™inscrit dans le cadre du programme de coopÃ©ration transfrontaliÃ¨re euromÃ©diterranÃ©enne Â« INTERREG-NEXT Tunisie-Italie Â» (2021-2027), qui vise Ã renforcer la rÃ©silience de la filiÃ¨re olÃ©icole mÃ©diterranÃ©enne face aux dÃ©fis du changement climatique.

OrganisÃ© conjointement par la Tunisie et lâ€™Italie, le projet STEP-OL (Sustainable Transboundary Environmental Protection for Olive Oil) a pour objectif dâ€™amÃ©liorer les mÃ©thodes de diagnostic des maladies et des ravageurs affectant les oliveraies, grÃ¢ce Ã des technologies innovantes, et de prÃ©server le patrimoine culturel et environnemental de lâ€™olivier dans le bassin mÃ©diterranÃ©en. Le projet mobilise des chercheurs, des producteurs et des associations des deux pays, avec la sociÃ©tÃ© SMBSA de Nabeul comme principal partenaire tunisien.

Selon une publication sur la page des rÃ©seaux sociaux Tunisia InfoHub du ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res, les activitÃ©s prÃ©vues comprennent notamment des missions dâ€™Ã©change dâ€™expertises entre la Tunisie et la Sicile, destinÃ©es Ã former des techniciens et des agriculteurs aux nouvelles mÃ©thodes de protection durable des cultures.

Au cours de cette journÃ©e, les participants ont abordÃ© lâ€™ensemble des aspects techniques du projet, ses objectifs ainsi que les Ã©tapes de sa mise en Å“uvre. Ils ont soulignÃ© lâ€™importance de cette initiative pour favoriser les Ã©changes de savoir-faire, dÃ©velopper des stratÃ©gies de production durable et renforcer les mÃ©canismes de protection des oliviers.

Le Consulat gÃ©nÃ©ral de Tunisie Ã Palerme, chargÃ© du suivi des projets de coopÃ©ration, Ã©tait reprÃ©sentÃ© lors de cette rencontre par un diplomate spÃ©cialisÃ©.