Le Club Sportif Sfaxien reçoit le Club Africain ce dimanche 8 février 2026 pour le compte de la 20ᵉ journée de la Ligue Pro 1 tunisienne.

Ce choc entre deux grands du championnat s’annonce passionnant, les deux équipes étant en pleine forme ces dernières semaines.

Le Club Africain, victorieux la semaine dernière face au Club Athlétique Bizertin (1-0), occupe actuellement la tête du classement avec un point d’avance sur l’Espérance Sportive de Tunis, qui a un match en retard. Les joueurs dirigés par Firas Chaouat espèrent confirmer à Sfax pour consolider leur avance, profitant du report du match de l’ES Tunis en raison de sa participation à la Ligue des Champions de la CAF.

De son côté, le CS Sfaxien pointe à la quatrième place avec 35 points. Les Noir et Blanc, auteurs d’une série de six victoires consécutives, ont été stoppés le week-end dernier sur la pelouse de la JS El Omrane (1-0).

Date et heure du match

Le clasico CS Sfaxien – Club Africain aura lieu ce dimanche 8 février 2026 à 13h GMT au stade Taieb Mhiri de Sfax.

Chaîne et streaming

Le match sera diffusé en direct sur la chaîne nationale tunisienne Watania 1 et en streaming sur la plateforme officielle du championnat, Diwan Sport.