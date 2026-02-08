La 21e journée du championnat de France a vu Lens frapper fort en dominant Rennes (3-1) pour s’installer seul en tête. Lyon est allé s’imposer à Nantes (1-0), tandis que Lille a été tenu en échec à Metz (0-0). Le week-end se conclut par le très attendu PSG – Marseille dimanche soir.
Les résultats
Vendredi 6 février
Metz – Lille : 0-0
Samedi 7 février
Lens – Rennes : 3-1
Brest – Lorient : 2-0
Nantes – Lyon : 0-1
Dimanche 8 février
15h00 : Nice – Monaco
17h15 : Le Havre – Strasbourg
Auxerre – Paris FC
Angers – Toulouse
20h45 : Paris SG – Marseille
Lens nouveau leader, pression sur le PSG
Grâce à son succès face à Rennes, Lens (49 pts) profite du calendrier pour prendre la première place. Le PSG (48 pts, un match en moins) peut reprendre son bien dimanche soir face à Marseille (4e, 39 pts) lors du Classique.
Lyon (42 pts) consolide sa 3e position après sa victoire à Nantes, qui reste englué dans la zone rouge.
Classement : haut et bas de tableau
1. Lens – 49 pts (21 j)
2. PSG – 48 pts (20 j)
3. Lyon – 42 pts (21 j)
4. Marseille – 39 pts (20 j)
5. Lille – 33 pts (21 j)
…
16. Nantes – 14 pts
17. Auxerre – 13 pts (1 match en moins)
18. Metz – 13 pts