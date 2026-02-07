La 6e journée des play-offs du championnat Pro A de basket-ball, disputée samedi, a vu la JS Kairouan dominer l’US Monastir (100-89) à domicile, tandis que le Club Africain est allé s’imposer à Nabeul face au Stade Nabeulien (76-72). Le classement reste serré en tête avant la rencontre prévue dimanche à Hammam-Sousse entre l’Etoile du Sahel et la JS Menezah.

À Kairouan, la JSK a signé une victoire offensive face à l’US Monastir. Ce succès permet aux Kairouanais de rejoindre leur adversaire du jour à 29 points après six matches.

À Nabeul, le Club Africain a confirmé sa régularité en s’imposant à l’extérieur (76-72). Les Clubistes conservent la première place avec 30 points.

Un match en attente

La journée se poursuivra dimanche à Hammam-Sousse (15h00) avec l’opposition entre l’Etoile du Sahel (26 points, 5 matches) et la JS Menezah (21 points, 5 matches).

Les résultats

JS Kairouan – US Monastir : 100-89

Stade Nabeulien – Club Africain : 72-76

Classement

Club Africain — 30 pts (6 j)

US Monastir — 29 pts (6 j)

JS Kairouan — 29 pts (6 j)

Etoile du Sahel — 26 pts (5 j)

Stade Nabeulien — 24 pts (6 j)

JS Menezah — 21 pts (5 j)