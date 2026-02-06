La sélection tunisienne de tennis disputera, ce vendredi, un Play-off du Groupe Mondial I de la Coupe Davis face à la Suisse. La rencontre se tiendra à la Swiss Tennis Arena de Bienne.

Début des hostilités avec les Simples

La première journée mettra en scène les matchs de simple. Moez Echargui ouvrira la compétition contre Jérôme Kym, suivi du duel entre Alaa Trifi et Leandro Riedi. Ces affrontements détermineront les premières positions et influenceront la stratégie pour le double prévu le lendemain.

Double décisif et clôture par les Simples

Samedi, la rencontre reprendra avec le double tunisien Aziz Ouakaa / Skander Mansouri face aux Suisses Jakub Paul / Dominic Stricker. Les résultats de cette confrontation seront déterminants pour l’issue finale du Play-off.

La compétition se terminera avec les derniers matchs de simple : Moez Echargui affrontera Leandro Riedi, tandis qu’Alaa Trifi jouera contre Jérôme Kym, clôturant ainsi la confrontation entre les deux équipes.

Une équipe tunisienne prête pour le défi

La sélection tunisienne, dirigée par l’entraîneur Lotfi Mornagui, a quitté la Tunisie lundi pour se rendre en Suisse et se préparer à ces rencontres cruciales. La formation comprend Moez Echargui, Mohamed Aziz Dougaz, Mohamed Aziz Ouakaa, Skander Mansouri et Alaa Trifi, tous appelés à contribuer à la réussite de la Tunisie dans ce Play-off.

La confrontation s’annonce intense, avec des joueurs suisses connus pour leur solidité sur leurs terres. Les Tunisiens chercheront à s’imposer sur un terrain neutre, mais dans un pays où le public soutiendra fortement l’équipe locale.