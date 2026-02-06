Une rencontre scientifique consacrée aux méthodologies de recherche en intelligence artificielle a été lancée, jeudi à la Faculté des sciences et des techniques à Sidi Bouzid (FSTSBZ), au profit des étudiants, chercheurs, enseignants et au public.

La présidente du comité d’organisation, Hela Letifi a indiqué que cette manifestation vise à sensibiliser les participants aux défis scientifiques, éthiques et pédagogiques liés à l’intelligence artificielle, à renforcer l’esprit critique quant à son usage responsable, ainsi qu’à accompagner enseignants, chercheurs et étudiants dans l’adaptation aux pratiques pédagogiques modernes à l’ère de l’IA.

Elle ambitionne également de développer les compétences à travers des ateliers pratiques et de renforcer la culture scientifique et numérique au sein du milieu universitaire.

De son côté, le membre du comité d’organisation, Hafedh Hajlaoui, a indiqué que plusieurs conférences seront proposées, notamment sur « Repenser la relation entre l’être humain et l’intelligence artificielle : défis, limites et opportunités », « Éthique de l’intelligence artificielle et apprentissage à l’ère de l’IA : compréhension, adaptation et excellence » et « L’intelligence artificielle générative : détection et paradoxe de l’intégrité académique ».

La rencontre, qui se clôturera, vendredi, à la Faculté des sciences et des techniques de Sidi Bouzid, vise à explorer les mutations induites par l’intelligence artificielle dans les domaines académique, pédagogique et sociétal, en mettant l’accent sur la relation homme-IA, l’IA générative et l’intégrité académique, ainsi que sur le développement de compétences pratiques adaptées aux défis contemporains.

L’événement ambitionne ainsi de renforcer la sensibilisation aux questions éthiques, d’encourager les échanges interdisciplinaires et d’intégrer savoirs et pratiques, tout en valorisant l’engagement de la faculté dans l’innovation et la transition numérique.