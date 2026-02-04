La Commission des mégaprojets a décidé mardi, la désignation d’un cabinet de conseil multidisciplinaire pour assurer l’assistance technique nécessaire, tout au long de la réalisation des travaux de reconstruction du stade olympique d’El Menzah, dont le coup d’envoi est prévu au cours de l’année 2026, d’après un communiqué de la présidence du Gouvernement.

La Commission réunie au Palais du gouvernement de la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du Gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a décidé également, de lancer immédiatement, les travaux relatifs à l’aménagement et au raccordement aux différents réseaux du projet de la Ville numérique d’Ennahli (au gouvernorat de l’Ariana), ainsi que les travaux relatifs aux phases techniques. Ce projet vise à élargir l’initiative « technopôles intelligents de Tunisie » (smart Tunisian technoparks) en créant des espaces technologiques entièrement équipés dans la zone d’Ennahli, en vue de consolider la position de la Tunisie, en tant que destination technologique et ce, à travers la promotion du des services intelligents.

Concernant la reconstruction du stade olympique d’El Menzah un protocole d’accord a été signé, récemment, avec la Chine, stipulant la reconstruction du stade, en ayant recours aux technologies nouvelles et en veillant à ce qu’il soit conforme aux normes sportives internationales. L’objectif est de créer un stade moderne tout en préservant son style architectural historique, qui fait partie intégrante du patrimoine tunisien

A cette occasion, Zenzri a souligné l’impératif d’accélérer la réalisation de ces deux grands projets et de mettre en place tous les mécanismes de suivi et de contrôle adéquats pour garantir l’achèvement des travaux dans les délais.