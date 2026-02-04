La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a annoncé, mardi, l’inscription du rial omanais sur son tableau relatif aux cours des devises cotées en dinar tunisien pour les opérations au comptant ainsi que pour les opérations sur billets de banque et chèques de voyage.

Dans une note (n° 22 du 29 janvier 2026) adressée aux intermédiaires agréés, la BCT a précisé que cette mesure, qui prend effet à partir du 1er février 2026, intervient dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la coopération financière et monétaire entre la République tunisienne et la Sultanat d’Oman.

Cette mesure concrétise l’accord signé, le 8 décembre 2025, au siège de la Banque centrale de la Sultanat, entre le gouverneur de la BCT et son homologue omanais, dans l’objectif de soutenir la coopération institutionnelle, l’échange d’expériences et la coordination entre les institutions monétaires des deux pays.

La BCT a précisé que l’inscription du Rial omanais sur la liste des devises cotées en dinar tunisien vise notamment à répondre aux besoins de la communauté tunisienne résidant à la Sultanat d’Oman et à faciliter ses transactions financières en réduisant les coûts de change, ainsi qu’à soutenir la flexibilité des procédures en faveur des opérateurs économiques, afin de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

D’après la BCT, cette mesure reflète la volonté des deux pays de traduire les accords bilatéraux en mesures concrètes qui servent les intérêts communs et soutiennent la stabilité et la coopération financière régionale.