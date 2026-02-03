La première journée des play-offs du championnat de Nationale A de volley-ball se tiendra mercredi 4 février avec trois rencontres au programme, réparties dans différentes salles du pays.

Kélibia ouvre le bal contre l’Espérance ST

La Salle Aissa Kélibia accueillera le premier match à 16h, opposant le CO Kélibia à l’Espérance Sportive de Tunis. Les deux équipes, habituées des phases finales, tenteront de prendre un bon départ dans cette phase décisive du championnat.

Bousalem reçoit l’ES Sahel

Dans la Salle Bousalem, également à 16h, le MS Bousalem affrontera l’Étoile Sportive du Sahel. Les deux clubs visent à consolider leur position dans la course au titre, alors que chaque match des play-offs compte double dans le classement final.

Duel sfaxien à Sfax

À 17h, le CS Sfaxien accueillera l’Union Sportive de Sfax à la Salle Béjaoui. Ce derby local promet un affrontement intense entre deux équipes motivées pour marquer les premiers points des play-offs.

Objectifs et enjeux

Ces rencontres marquent le coup d’envoi de la phase la plus importante de la saison. Chaque équipe cherchera à prendre l’avantage dès cette première journée pour se rapprocher du titre national et sécuriser sa place sur le podium. Les supporters sont attendus nombreux dans les salles pour encourager les clubs de leurs régions respectives.