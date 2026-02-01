La Coupe d’Afrique des Nations de handball 2026 s’est achevée samedi à Kigali par un nouveau sacre de l’Égypte, qui a dominé la Tunisie en finale sur le score sans appel de 37 à 24 (mi-temps : 17-10).

Déjà tenante du titre lors des trois précédentes éditions, la sélection égyptienne confirme sa suprématie continentale et égale le record historique détenu par la Tunisie, avec dix sacres africains au total.

La Tunisie, malgré une finale difficile, termine vice-championne d’Afrique et confirme sa régularité au plus haut niveau continental.

Plus tôt dans la journée, le Cap-Vert s’est adjugé la troisième place en dominant l’Algérie (29-23), au terme d’un match de classement maîtrisé.

Cinq nations qualifiées pour le Mondial 2027

Grâce à leur classement final, les cinq premières sélections de la CAN 2026 –

l’Égypte, la Tunisie, le Cap-Vert, l’Algérie et l’Angola – décrochent leur qualification pour le Championnat du monde 2027, prévu en Allemagne.

Classement final – CAN Handball 2026

Égypte Tunisie Cap-Vert Algérie Angola Nigéria Maroc Guinée Gabon Cameroun Congo Rwanda Bénin Zambie Kenya Ouganda

Organisée pour la première fois au Rwanda, cette 27ᵉ édition confirme à la fois la domination historique du duo Égypte–Tunisie et la montée en puissance progressive de nouvelles nations africaines du handball.