Les derniers préparatifs et l’organisation logistique de la 40ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui aura lieu du 23 avril au 3 mai 2026, ont fait l’objet d’une réunion, vendredi soir, entre la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, le directeur de la foire, Mohamed Salah Kadri, et les responsables du ministère.

La ministre a souligné l’importance d’élaborer un programme culturel qui réponde aux attentes des lecteurs de tous les âges, avec une attention particulière portée aux programmes destinés aux enfants et à ceux destinés aux régions intérieures, afin que tous les gouvernorats du pays vivent au même rythme de la Foire.

La réunion a également permis de faire le point sur l’avancement des discussions avec la République d’Indonésie, qui sera l’invitée d’honneur de cette édition.

Dans le cadre d la célébration du 44ème anniversaire du démarrage de la Foire, la ministre a insisté sur la nécessité de multiplier les efforts de tous les institutions concernées du ministère afin de garantir le succès de cette édition pour qu’elle soit digne de son histoire et de son positionnement tant au niveau de la forme que du contenu.