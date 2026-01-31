« Voir des taches ou des formes mobiles dans le champ visuel n’est pas généralement dangereux, mais le contrôle médical demeure indispensable », a souligné le chef du service d’ophtalmologie de l’hôpital universitaire Farhat Hached à Sousse, Mohamed Ghorbel. Dans une déclaration à l’agence TAP.

Le spécialiste a expliqué que ce phénomène, appelé myodésopsie, est lié à la présence de corps flottants dans le corps vitré, une substance gélatineuse située entre le cristallin et la rétine.

« Ces particules projettent des ombres sur la rétine, donnant l’impression de points ou de filaments mobiles », a-t-il ajouté.

D’après Mohamed Ghorbel, cette manifestation apparaît le plus souvent avec l’avancée en âge, en raison de la liquéfaction du vitré et de son décollement partiel de la rétine. Elle peut également toucher des personnes plus jeunes, notamment en cas de fatigue ou de stress. « Dans la majorité des cas, aucun traitement n’est requis », a assuré le spécialiste recommandant, toutefois, la nécessité d’une consultation afin d’exclure toute atteinte rétinienne, en particulier chez les personnes diabétiques.