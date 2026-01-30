L’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT) organise, en collaboration avec la Galerie des Arts de Ben Arous, la onzième édition de la série d’expositions collectives “Mahattat”.

Dans ce cadre, le bureau directeur a, dans un communiqué, adressé un appel à participation à l’ensemble des membres adhérents pour participer à ce prochain rendez-vous artistique.

Chaque artiste peut se porter candidat avec une seule œuvre, de format et de technique au choix, à condition qu’elle soit récente, inédite et n’ait jamais été exposée auparavant. L’œuvre doit répondre aux conditions d’exposition et de sécurité, et ses dimensions ne doivent pas dépasser 1,80 mètre de largeur. Les œuvres doivent être déposées avant le 10 février 2026, exclusivement au siège de l’Union.

L’organisation de cette manifestation est assurée, selon la même source, par une commission indépendante composée de membres de l’Union, chargée de la sélection, du tri et de la répartition des œuvres dans l’ensemble des espaces réservés à l’exposition.