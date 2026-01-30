L’accélération de la mise en œuvre de projets inscrits au programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation à Nefta, Degache et Tozeur a été au centre d’une réunion tenue, récemment, au siège du gouvernorat de Tozeur.

Selon la page Facebook du gouvernorat de Tozeur, la première partie de ce programme est axée sur la réhabilitation des deux quartiers El Oudyane à Degache et Béni Ali à Nefta.

La seconde partie du programme porte, notamment, sur la modernisation des infrastructures publiques aux quartiers Al Intilaka à Tozeur et El Waha à Degache, outre l’aménagement de la ville de Nefta.