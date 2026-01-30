Tunis, 30 janvier 2026 — Dans le cadre de son engagement continu à soutenir les efforts nationaux en faveur des athlètes tunisiens, Ooredoo Tunisie est fière d’annoncer son sponsoring stratégique de Mohamed Khalil Jendoubi, l’une des figures sportives les plus distinguées de Tunisie et champion mondial de taekwondo. Ce partenariat reflète la volonté constante de Ooredoo de promouvoir l’excellence et de valoriser les talents tunisiens sur la scène internationale.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue en présence de M. Eyas Assaf, Directeur Général de Ooredoo Tunisie, de membres du comité exécutif de l’entreprise, de M. Mehrez Boussayane, Président du Comité National Olympique Tunisien, de M. Sami Ouni, Président de la Fédération Tunisienne de Taekwondo, ainsi que d’un groupe distingué de journalistes tunisiens.

Né le 1er juin 2002 à Tebourba, Mohamed Khalil Jendoubi s’est rapidement imposé sur la scène internationale grâce à une carrière exceptionnelle en taekwondo. Il s’est fait connaître mondialement en remportant la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans la catégorie des -58 kg, devenant l’un des médaillés olympiques tunisiens les plus célébrés. Il a poursuivi sur cette lancée en décrochant une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la même catégorie. En 2025, il a atteint un nouveau sommet en remportant la médaille d’or aux Championnats du Monde de Taekwondo à Wuxi, en Chine, dans la catégorie des -63 kg, confirmant ainsi son statut parmi l’élite mondiale de la discipline.

Au-delà de ses exploits olympiques et mondiaux, Jendoubi a constamment démontré une grande résilience et un esprit de compétition au plus haut niveau. Il a remporté plusieurs titres africains et représenté la Tunisie avec honneur dans de prestigieuses compétitions internationales, faisant preuve d’une maîtrise technique remarquable et d’une détermination sans faille.

Ce sponsoring s’inscrit dans la stratégie globale de Ooredoo Tunisie visant à promouvoir le développement du sport à l’échelle nationale et à offrir un soutien concret aux athlètes tunisiens dans leur quête d’excellence. Ooredoo dispose d’un solide historique en matière d’accompagnement du sport, notamment à travers des partenariats avec des clubs de football, le soutien à la joueuse tunisienne de padel Dora Chamli, ainsi que l’organisation d’événements sportifs communautaires tels que Ooredoo Night Run et Ooredoo Padel Cup.

Eyas Assaf, Directeur Général de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Nous sommes fiers d’accompagner Mohamed Khalil Jendoubi, dont la discipline, la persévérance et les succès internationaux ont apporté une immense fierté à la Tunisie. Ce partenariat va bien au-delà du soutien à un athlète ; il célèbre l’ambition, la résilience et l’esprit inspirant qui encouragent les jeunes de notre pays à poursuivre leurs rêves. Chez Ooredoo, nous croyons en l’importance de soutenir les talents qui incarnent le meilleur de la détermination et de l’excellence tunisiennes. »

Mohamed Khalil Jendoubi a ajouté : « Je suis profondément honoré de rejoindre la famille des athlètes soutenus par Ooredoo Tunisie. Ce soutien me donne encore plus de motivation pour continuer à viser l’excellence et représenter mon pays avec fierté sur la scène internationale. »

À travers cette collaboration, Ooredoo ambitionne de renforcer la préparation de Jendoubi pour les prochaines compétitions internationales, de lui offrir un encadrement de classe mondiale et de contribuer à l’impact positif du sport au sein de la société tunisienne.

