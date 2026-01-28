Les projets issus des premiers appels à projets lancés dans le cadre des deux programmes de coopération transfrontalière “Interreg NEXT MED” et “Interreg NEXT Italie-Tunisie”, ont été officiellement lancés en Tunisie, lors d’un événement conjoint organisé, mercredi à Tunis.

Engagée depuis 2007 dans les programmes de coopération transfrontalière et transnationale, la Tunisie poursuit sa participation pour la période 2021-2027, affirmant son rôle d’acteur clé au sein des deux initiatives.

L’Union européenne mobilise 32,3 millions d’euros pour le programme bilatéral Interreg NEXT Italie–Tunisie, dont 45 % sont consacrés à la transition écologique dans le cadre du Pacte vert. Ce programme vise à renforcer la coopération entre la Sicile (neuf provinces) et la Tunisie (16 gouvernorats) autour de priorités communes, notamment la compétitivité, la recherche et l’innovation, la transition écologique et la résilience climatique, l’inclusion sociale, l’accès aux soins de santé, ainsi que le développement des secteurs du tourisme et de la culture. Il ambitionne également d’améliorer la gouvernance locale et l’implication de la société civile.

En outre, l’UE fournit plus de 260 millions d’euros pour le programme transnational Interreg NEXT MED, qui réunit 15 pays autour du bassin méditerranéen, dont la Tunisie.

Le programme NEXT MED financera des projets de coopération conjoints visant à faire de la Méditerranée un espace de vie plus vert, plus propre, plus compétitif et plus inclusif

Lors de cet événement de lancement organisé sur le thème « La Tunisie au cœur de la coopération transfrontalière euro-méditerranéenne », le chef de cabinet du ministre de l’économie, Lotfi Fradi, a affirmé que « la Tunisie a très tôt adhéré à la coopération transfrontalière, forme innovante de coopération inscrite dans le cadre de la politique européenne de voisinage».

« Et elle s’y est engagée avec dynamisme, comme en témoignent les résultats obtenus à la suite des deux premiers appels à projets au titre des programmes Interreg des NEXT. Nous comptons, aujourd’hui, 43 partenaires impliqués dans 37 projets Interreg NEXT MED et 72 partenaires engagés dans 30 projets Interreg NEXT Italie-Tunisie » a-t-il ajouté.

Et d’enchaîner « ces projets couvrent des domaines stratégiques tels que les transitions verte et digitale, l’efficacité énergétique, l’appui aux PME et aux startups, l’inclusion des jeunes, la santé, la recherche et l’innovation, ainsi que le développement économique local ».

Selon lui « la coopération transfrontalière constitue un cadre privilégié pour répondre, ensemble, aux défis communs de la Méditerranée, à travers des solutions concertées et portées directement par les acteurs régionaux et locaux contribuant ainsi à booster le développement inclusive et équitable ».

Pour sa part, le point focal national des programmes de coopération transfrontalière au ministère de l’Economie et de la Planification, Fathi Ben Mimoune à déclaré «Nous célébrons aujourd’hui 20 ans de coopération transfrontalière avec l’UE puisque la Tunisie s’y est engagée depuis 2007 avec des cycles de 7 ans. Le premier cycle a couvert la période 2007-2013. Le deuxième cycle s’est étalé sur la période 2014-2020 et la nous sommes au troisième cycle 2021-2027 ».

« Durant le cycle 2014-2020 la Tunisie a bénéficié de 40 millions d’euros de dons de l’Union européenne pour financer des projets de partenariats avec d’autres pays européens (adaptation aux changements climatiques, appui aux PME et aux startups, recherche et l’innovation .. .).

« Pour le cycle 2021-2027, la Tunisie a bénéficié jusque-là d’un financement de 25 millions d’euros dans le cadre des premiers appels à propositions lancés dans le cadre des programmes Interreg NEXT MED et Interreg NEXT Italie-Tunisie ».

« Une opportunité de 34 millions d’euros est toujours ouverte pour les pays concernés par le programme Interreg NEXT MED et 2 millions d’euros dans le cadre du programme Interreg NEXT Italie-Tunisie » a-t-il fait savoir.

Et de conclure « nous encourageons les institutions tunisiennes à développer une ingénierie de montage de projets pour qu’elles puissent devenir chefs de file de projets de coopération transfrontalière au lieu de se contenter d’en être partenaires ».

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, a indiqué que la Tunisie est partenaire dans 68 des 89 projets approuvés dans le cadre des deux programmes, confirmant ainsi “son engagement en faveur de la stabilité, de la prospérité et de la résilience de l’espace euro-méditerranéen”.

L’événement de mercredi a été organisé en partenariat avec le ministère de l’Économie et de la Planification, autorité nationale des programmes Interreg NEXT.