Dans le cadre de son forum culturel bimensuel “La Fabrique des arts”, l’Alliance Française de Tunis organise, le mercredi 28 janvier 2026 à 18H00, une rencontre intitulée “L’histoire de la tunisianité” avec Hédi Timoumi, l’un des grands penseurs de la Tunisie contemporaine.

Cette rencontre se veut une occasion de découvrir l’univers d’un historien dont les travaux interrogent, avec profondeur et rigueur, les processus de construction de l’identité tunisienne.

Autour de son ouvrage “Comment les Tunisiens sont devenus Tunisiens ?”, Hédi Timoumi invite à une réflexion sur les fondements de la “tunisianité”. Dans ce livre, l’auteur analyse les différentes facettes de la personnalité tunisienne à travers une démarche originale, partant du présent pour sonder les strates de l’histoire et mettre au jour les accumulations ayant façonné les caractéristiques actuelles de cette identité.

La rencontre abordera notamment la définition historique et anthropologique de l’identité tunisienne, la place de la langue et de la culture françaises dans la Tunisie d’aujourd’hui, ainsi que les enjeux liés à l’avenir des humanités et à la transmission du savoir.

Hédi Timoumi est un historien et intellectuel tunisien de renommée internationale, éminent spécialiste de l’histoire sociale et politique de la Tunisie contemporaine. Ses travaux, qui portent notamment sur la construction de l’identité tunisienne et l’épistémologie de l’histoire, allient rigueur scientifique et art de la narration. Auteur d’ouvrages de référence comme “Comment les Tunisiens sont devenus Tunisiens ?”, il se distingue par son approche humaniste, son humour subtil et sa capacité à transmettre un savoir profond avec clarté et bienveillance.

Professeur universitaire ayant formé des générations de chercheurs, Hédi Timoumi incarne une pensée engagée, ancrée dans la réalité tunisienne tout en dialoguant avec les grandes questions historiques et identitaires de notre temps.