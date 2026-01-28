Une cérémonie de remise de 88 tracteurs équipés de citernes et de remorques, ainsi, que d’autres matériels et équipements agricoles, s’est tenue, à Sfax, au sein de l’exploitation agricole domaniale «Chaal ».

Ces équipements ont été acquis par l’Office des Terres Domaniales (OTD) grâce à un financement de la Coopération italienne d’un montant d’environ 6,5 millions d’euros, a fait savoir, mardi, l’Ambassade d’Italie à Tunis.

Et de préciser que les 88 tracteurs, de fabrication italienne, seront utilisés pour accroître la production des terres gérées par l’OTD, et en particulier de l’exploitation agricole de Chaal.

Avec une superficie de plus de 30 000 hectares, Chaal est le plus grand agro-combinat d’Afrique du Nord et constitue un pilier du secteur agricole tunisien, notamment, grâce à l’importance de ses oliveraies.

Ont pris part à cet évènement, qui s’inscrit dans le cadre d’une action menée par la Coopération italienne pour soutenir les investissements publics en Tunisie, à travers le Programme d’aide à la balance des paiements, le Ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, l’Ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, et la Directrice de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) à Tunis, Isabella Lucaferri.

Doté d’un budget total de 145 millions d’euros sous forme de crédit d’aide, le Programme a alloué plus de 58 millions d’euros au secteur agricole pour l’acquisition d’équipements et d’installations d’origine italienne à forte valeur technologique, a fait savoir la même source.