Dans le cadre des engagements sociétaux et climatiques découlant de l’Accord de Paris, renforcés par les récents amendements de la Déclaration de Londres en faveur d’une plus grande transparence climatique et financière, la comptabilité carbone s’impose aujourd’hui comme un pilier essentiel du reporting extra-financier, en particulier pour les sociétés cotées et les entreprises opérant sur les marchés internationaux, pouvant ainsi devenir une opportunité et une nouvelle source de compétitivité.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur progressive du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) de l’Union européenne renforce significativement les exigences en matière de fiabilité, de traçabilité et de comparabilité des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre, notamment pour les entreprises orientées vers l’export. Ces évolutions réglementaires appellent une anticipation accrue et une structuration rigoureuse des démarches de mesure et de reporting carbone.

C’est dans ce contexte que la Bourse de Tunis, en collaboration avec la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), organise une journée d’échanges et d’information le 27 janvier 2026. Cette rencontre vise à accompagner les entreprises cotées dans la compréhension des enjeux réglementaires et normatifs liés à la comptabilité carbone, la structuration de leur reporting carbone selon les standards internationaux, ainsi que l’intégration de ces enjeux dans leurs politiques de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de performance durable.

Cette journée sera suivie de deux journées pratiques de formation, organisées les 11 et 12 février 2026. Ils permettront d’approfondir, de manière opérationnelle, les méthodologies de calcul du bilan carbone, les exigences de reporting et les bonnes pratiques d’alignement avec les référentiels internationaux, en tenant compte des spécificités sectorielles.

À travers cette initiative, la Bourse de Tunis réaffirme son engagement en faveur du renforcement des capacités, du partage d’expertise et de l’accompagnement des sociétés cotées face aux nouvelles exigences climatiques et de marché, contribuant ainsi au développement d’un écosystème financier plus durable et plus transparent.