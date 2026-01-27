Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a affirmé, lors de sa participation aux travaux du Congrès international sur le marché du travail les 26 et 27 janvier à Riyadh (Arabie saoudite), que la Tunisie s’appuie sur un ensemble d’options stratégiques pour lutter contre le chômage, harmoniser l’offre et la demande sur le marché du travail, renforcer la compétitivité et la pérennité des entreprises et améliorer l’employabilité des différentes catégories de demandeurs d’emploi, selon un communiqué publié par le ministère.

Lors de la troisième édition de la conférence mondiale sur le marché du travail organisée par l’Arabie Saoudite, Chaoued a souligné que le ministère vise à mieux qualifier les ressources humaines afin de répondre aux demandes du marché du travail national et international et de s’intégrer dans un marché du travail en rapide évolution afin d’obtenir un emploi décent et un salaire équitable.

Le ministre de l’Emploi a souligné que la Tunisie mise sur l’instauration de relations de confiance avec les jeunes, fondées sur le dialogue et l’écoute de leurs préoccupations, afin de les inciter à investir dans leur pays pour construire la nouvelle Tunisie, rappelant que « le travail et l’intégration sociale et économique sont un droit constitutionnel ».

Il a ajouté que ces choix stratégiques passent également par l’accompagnement des demandeurs d’emploi afin d’améliorer leurs chances d’insertion professionnelle rapide et par l’adoption d’un mécanisme de formation à la demande et de qualification sur le lieu de travail au profit des entreprises économiques afin de contribuer à l’augmentation de la productivité, à l’amélioration de la qualité, à la réduction du coût et de la durée du recrutement, au renforcement de la compétitivité et à la mise en place d’un système intelligent de veille et de prospective des métiers afin de diagnostiquer les besoins du marché du travail en compétences et en qualifications.