Dans le cadre du mécanisme tripartite de concertation sur la Libye, les ministres des affaires étrangères de la Tunisie, de l’Algérie et de l’Egypte ont tenu, lundi, à Tunis, une réunion consacrée à l’examen des derniers développements de la crise libyenne.

La réunion, cite un communiqué du département des affaires étrangères, a permis d’examiner les voies appropriées permettant de parvenir à un règlement politique de la crise libyenne répondant aux aspirations du peuple libyen à la sécurité et à la stabilité.

La même source a souligné que la réunion tripartite intervient en concrétisation de la volonté des dirigeants des trois pays visant à intensifier la concertation périodique, à renforcer la coordination et à unifier leurs efforts communs au service de l’intérêt de la Libye et de la région tout entière.

Cette rencontre a été également l’occasion pour les trois ministres des Affaires étrangères de réaffirmer que l’intérêt supérieur de la Libye et des Libyens constitue le principal objectif de ce processus tripartite, de mettre l’accent sur la nécessité de renforcer la concertation régulière sur le dossier libyen et de soutenir les efforts onusiens visant à garantir l’unité et la stabilité de la Libye.

A ce titre, les trois ministres ont insisté sur le principe « d’appropriation par les Libyens du processus de règlement politique de la crise que traverse leur pays », réaffirmant leur attachement à ce que la solution de la crise soit libyo-libyenne sans exclusion d’aucune partie sous les auspices des Nations unies.

Ils ont à ce propos mis en l’avant l’importance de renforcer les liens économiques entre les différentes régions de la Libye afin de parvenir à un développement économique et social global et inclusif pour le peuple libyen frère.

À cette occasion, Nafti a rappelé la position constante de la Tunisie en faveur du dialogue inter-libyen dans le cadre d’un consensus entre les différentes composantes de la scène politique libyenne, en tenant compte des intérêts du peuple libyen frère de manière à répondre à ses aspirations à la sécurité, à la stabilité et au développement, loin de toute forme d’ingérence étrangère.

Il a également mis l’accent sur l’importance du mécanisme de concertation tripartite en tant que cadre pratique idoine pour un dialogue constructif permettant de parvenir à une convergence de vues entre les différentes parties libyennes.

À cette occasion, les trois ministres ont tenu une réunion de travail avec la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Hanna Tetteh lors de laquelle ils ont réaffirmé leur soutien aux efforts déployés par les Nations unies en vue de parvenir à un règlement politique global, appelant à une coordination étroite avec les pays voisins directs de la Libye de manière à conférer un surcroît d’efficacité et d’efficience de la feuille de route onusienne.

À l’issue de la réunion, les ministres ont réaffirmé la nécessité de maintenir la périodicité des réunions du mécanisme de concertation tripartite, se félicitant de la tenue de la prochaine réunion au Caire à une date décidée selon les voies diplomatiques, par commun accord, entre les trois pays.