Une journée portes ouvertes consacrée à la prise en charge précoce de l’arrêt cardiaque se tiendra samedi 6 février 2026 à Nabeul, a annoncé la Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardio-Vasculaire (STCCCV) sur ses réseaux sociaux.

Organisée en partenariat avec le ministère de la Santé et l’Association GMF Assistance, cette initiative citoyenne vise à former le grand public aux réflexes vitaux qui sauvent : massage cardiaque (RCP), utilisation du défibrillateur externe automatisé (DEA), reconnaissance rapide des signes d’arrêt cardiaque, ainsi qu’à favoriser des échanges directs avec des cardiologues et des urgentistes.

Sous le slogan « Et si vous sauviez une vie ? », l’événement souligne le rôle crucial du témoin formé : chaque minute compte, et une intervention immédiate peut doubler, voire tripler les chances de survie en cas d’arrêt cardiaque soudain.

Accessible aux familles, jeunes, seniors et professionnels, cette journée s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la mortalité cardiovasculaire prématurée, en renforçant la culture du secourisme citoyen.