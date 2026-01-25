L’Étoile du Sahel a dominé l’Académie du Fonds de Promotion du football vietnamien (1-0), en match de classement pour les places 5 à 8 de la Coupe internationale Al Kass U16, disputée à Doha jusqu’au 29 janvier.

Un succès qui relance l’objectif de classement

Cette victoire permet aux U16 étoilés de rester en course pour la 5e place du tournoi. Solide et appliquée, la formation sahélienne a su faire la différence dans une rencontre fermée, où chaque détail comptait.

Un parcours de groupe accroché

L’Étoile avait bouclé la phase de groupes à la 3e place du groupe A. Les jeunes Tunisiens avaient concédé deux nuls vierges face aux Rangers de Glasgow (Écosse) et à l’Académie Mohammed V du Maroc. Ils s’étaient ensuite inclinés contre l’Académie Aspire du Qatar (2-4).

Ces résultats les ont orientés vers les matches de classement, avec l’objectif de terminer le tournoi à la meilleure position possible.

Prochain rendez-vous : le match pour la 5e place

Les U16 étoilés disputeront mardi le match pour la 5e place. Leur adversaire sera le vainqueur de la rencontre entre Kashiwa Reysol (Japon) et les Rangers (Écosse), programmée plus tard dans la journée.

Ce dernier rendez-vous offrira à l’Étoile l’opportunité de conclure son parcours sur une note positive dans un tournoi international relevé, face à des académies et clubs de référence.