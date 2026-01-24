Le suivi de la mise en œuvre des objectifs des bureaux d’emploi, du travail indépendant et des espaces d’initiative au cours de l’année dernière, les objectifs programmés pour l’année 2026 et l’examen des propositions visant à améliorer la gouvernance des directions régionales de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant ont été au centre d’une réunion de travail tenue hier, jeudi, par le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad, en présence du directeur général de l’agence Hatem Dahmen, du directeur général adjoint et de plusieurs directeurs centraux.

Le ministre de l’emploi a souligné l’importance de concrétiser les recommandations relatives à l’amélioration des services des bureaux d’emploi aux plans central et régional.

Il a également relevé l’importance de renforcer la capacité des employés dans ces services et de moderniser les outils et méthodes d’orientation et d’accompagnement des demandeurs d’emploi, selon un communiqué publié par le ministère.

Le ministre de l’emploi a appelé à la promotion des méthodes d’évaluation et la mise en place d’indicateurs objectifs qui tiennent compte des dimensions nationales, régionales et locales adaptés à la politique de l’état en matière d’emploi, relevant l’importance de la numérisation en matière de gestion administrative et financière.

Le ministre a appelé à la nécessité d’intensifier les rencontres régulières entre les services centraux et régionaux de l’agence, d’écouter les préoccupations des cadres et des agents et d’œuvrer à moderniser les outils de travail, afin de répondre aux attentes des demandeurs d’emploi, des entrepreneurs et des entreprises économiques .

Pour sa part, le directeur général de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant Hatem Dahman a souligné l’importance du suivi permanent des activités des bureaux d’emploi, du travail indépendant et des espaces d’initiative et de tirer profit des acquis enregistrés et des expériences réussies en matière de renforcement des programmes d’emploi et d’entrepreneuriat privés et collectifs.