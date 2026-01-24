L’Inter Milan, mené de deux buts après moins d’une demi-heure, a ensuite déroulé pour s’imposer 6 à 2 contre Pise et conforter sa place de leader avec six points d’avance, vendredi lors de 22e journée du championnat d’Italie.

Trois jours après leur défaite face à Arsenal en Ligue des champions, les Nerazzurri ont bien rebondi et comptent désormais 52 points devant leur grand rival, l’AC Milan avant son match dimanche sur le terrain de l’AS Rome.

Tout avait pourtant mal commencé pour le leader de la Serie A, rapidement mené 2-0 sur un doublé de Stefano Moreno (11e, 23e), mais il a eu le mérite de ne pas sombrer puisqu’il a réduit la marque, grâce à un pénalty transformé par Piotr Zielinski (39e) avant de recoller sur le 12e but de son capitaine Lautaro Martinez à quatre minutes de la pause.

Dans cette fin de première mi-temps, Pio Esposito, le grand espoir du foot italien, a ajouté un troisième but dans le temps additionnel (45e+2) pour placer les hommes de Christian Chivu en tête pour la première fois du match.

L’addition a été beaucoup plus salée en toute fin du second acte que les Intégristes ont géré à leur main avec trois réalisations supplémentaires signées Federico Dimarco (82e), Ange-Yoan Bonny (86e) et Henrik Mkhitaryan (90+3).

Avec ce succès, le club lombard porte à dix le nombre de matches sans défaite en championnat et accentue la pression sur ses concurrents pour le titre, l’AC Milan et Naples qui jouent respectivement contre l’AS Rome et la Juventus lors des deux gros chocs de la journée.