Manchester City accueille Wolverhampton, samedi 24 janvier 2026, à l’Etihad Stadium, pour le compte de la 23e journée de Premier League. Une rencontre aux enjeux opposés entre des Citizens en lutte pour le titre et des Wolves en quête de points pour quitter la dernière place du classement.

Deuxième avec 43 points, Manchester City aborde ce rendez-vous avec l’objectif de rester au contact du leader. Sur leurs cinq dernières sorties, les Sky Blues ont enregistré deux victoires, un nul et une défaite, inscrivant 14 buts contre 5 encaissés, preuve d’une efficacité offensive retrouvée malgré quelques signes de fragilité défensive.

En face, Wolverhampton, lanterne rouge avec 8 points, affiche toutefois une dynamique encourageante. Les Wolves restent invaincus lors de leurs cinq derniers matchs, avec deux victoires et trois nuls. Ils ont marqué 11 buts et n’en ont concédé que 3 sur cette période, montrant une solidité défensive qui pourrait leur permettre de poser des problèmes à City.

Historiquement, Manchester City domine largement les confrontations directes récentes, avec quatre victoires lors des cinq derniers duels entre les deux équipes.

Le coup d’envoi du match Manchester City – Wolverhampton sera donné samedi à 16h00.

La rencontre sera diffusée en direct à la télévision sur Canal+ Foot.