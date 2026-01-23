Les aspects pratiques liés à la mise en œuvre des nouvelles obligations de transparence des entreprises, ont été au centre du colloque organisé par le Conseil du Marché Financier (CMF) sur « Les obligations de divulgation relatives aux facteurs de durabilité (ESG) et aux exigences du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) ».

D’après un communiqué, publié vendredi, par le Conseil, cette manifestation, organisée jeudi, en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique du CMF en matière de durabilité et de finance verte. Elle a pour objectif d’accompagner les sociétés faisant appel public à l’épargne, ainsi que l’ensemble des intervenants du marché financier, dans l’appréhension et l’anticipation des nouvelles exigences de transparence liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’aux mécanismes internationaux de tarification du carbone.

Les travaux ont porté, ainsi, sur la présentation des orientations stratégiques du CMF en matière de durabilité et de finance verte, ainsi que sur le contenu du communiqué relatif aux obligations de divulgation ESG et MACF devant être intégrées dans les états financiers des sociétés faisant appel public à l’épargne au titre de l’exercice 2025.

Parmi les thèmes abordés, à cette occasion, aussi, les enjeux du changement climatique et de la durabilité ; la transition énergétique et les programmes de décarbonations ; les dispositifs mis en place, les incitations prévues et les attentes du régulateur en matière de divulgation…

Il importe de noter que le CMF s’attèle, à travers l’organisation de ce colloque, à réaffirmer son engagement en faveur du renforcement de la transparence du marché, de l’intégration progressive des enjeux de durabilité dans la régulation financière et de l’accompagnement des acteurs du marché dans l’alignement sur les standards internationaux en matière d’information extra-financière.