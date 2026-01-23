L’association tunisienne RECONNECTT, basée en France, a l’honneur d’annoncer la désignation des cinq lauréates du prix Tunisian Women in Tech 2025, dans le cadre de la 4ᵉ édition de cette initiative dédiée à la valorisation de l’excellence féminine tunisienne dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). Ces femmes d’exception ont été distinguées pour l’excellence de leurs parcours, l’impact de leurs travaux scientifiques et leur engagement en faveur de l’innovation, du transfert de compétences et du rayonnement technologique de la Tunisie à l’échelle internationale.

Les lauréates 2025 Professeure Lilia Zakhama – Professeure de cardiologie et Vice-doyenne à la Faculté de Médecine de Tunis, Université de Tunis El Manar, Tunisie

– Professeure de cardiologie et Vice-doyenne à la Faculté de Médecine de Tunis, Université de Tunis El Manar, Tunisie Neila Mezghani – Professeure à l’Université TÉLUQ (Canada), titulaire d’une chaire de recherche en analyse des données biomédicales

– Professeure à l’Université TÉLUQ (Canada), titulaire d’une chaire de recherche en analyse des données biomédicales Haifa Raja Maamar – Executive Director of Emerging Technologies, Full Sail University, États-Unis

– Executive Director of Emerging Technologies, Full Sail University, États-Unis Rym Kef Ben Atig – Professeure associée à l’Institut Pasteur de Tunis, spécialisée en génomique biomédicale et oncogénétique, Tunisie

– Professeure associée à l’Institut Pasteur de Tunis, spécialisée en génomique biomédicale et oncogénétique, Tunisie Basma Loussaif – Inspectrice en garanties nucléaires auprès de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), Autriche Leur impact Par leurs réalisations et leur leadership, ces cinq lauréates contribuent activement à : • stimuler l’innovation scientifique et technologique,

• renforcer le transfert de savoir et de compétences,

• promouvoir l’excellence tunisienne dans la recherche et les technologies de pointe. Leur rayonnement dépasse les frontières nationales et positionne la Tunisie comme un vivier de talents féminins d’exception, inspirant les jeunes générations à s’engager dans des carrières scientifiques et technologiques ambitieuses.