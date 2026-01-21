La troisième édition du Festival 27/20 se tiendra du 23 au 25 janvier 2026 à Tunis, sous le slogan « Avec nos récits affranchis, la dignité ne s’oublie pas », en hommage à la militante et icône de la révolution Lina Ben Mhenni.

Toutes les activités (débats, ateliers, projections et spectacles) sont gratuites, bien que l’inscription soit obligatoire pour participer aux ateliers.

Axé sur la justice sociale, la mémoire critique et les récits de résistance, le festival proposera un programme riche comprenant des projections de films documentaires, des concerts, des performances artistiques, des ateliers pratiques et des débats politiques. Les travaux de l’École féministe Lina Ben Mhenni y seront également présentés.

Parmi les temps forts figurent une cérémonie d’ouverture marquée par une performance chorégraphique et un concert, ainsi que des ateliers portant sur la solidarité comme stratégie de lutte, l’archivage militant, les mouvements sociaux ou encore la solidarité avec la Palestine en Tunisie. Un débat politique sera consacré à la souveraineté et à l’avenir de la gauche.

Le programme se clôturera par une performance théâtrale franco-tunisienne rendant hommage à Lina Ben Mhenni et aux militantes féministes du monde entier, avec un accent particulier sur les archives de lutte et la mémoire critique.

Conçu comme un espace participatif, le festival se veut un cadre ouvert d’expression, de rencontre et d’interaction. Les inscriptions aux ateliers se font via un formulaire en ligne.