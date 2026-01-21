Tunis, 21 janvier (TAP) – Le temps s’annonce instable ce mercredi sur l’ensemble du pays, avec un ciel parfois très nuageux et des pluies éparses qui concerneront d’abord les régions du nord avant de s’étendre progressivement vers le centre et localement le sud.

Pluies orageuses attendues sur plusieurs régions

Selon les prévisions, les précipitations seront temporairement orageuses au nord. Elles gagneront ensuite le centre du pays, puis toucheront localement le sud. Les pluies pourront être parfois intenses à l’extrême nord-ouest, zone la plus exposée à cet épisode perturbé. Ces conditions devraient limiter les périodes d’éclaircies au cours de la journée.

Vent fort, notamment près des côtes

Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, tandis qu’il sera de secteur ouest au sud. Il sera fort près des côtes et au sud-est, et restera faible à modéré sur le reste des régions. Toutefois, sa vitesse pourra dépasser temporairement les 70 km/h sous forme de rafales, notamment lors des passages orageux, ce qui pourrait entraîner des perturbations locales.

État de la mer très agité

La mer sera très houleuse à houleuse au nord. Elle sera houleuse à très agitée sur les autres côtes. Ces conditions maritimes rendent la navigation délicate, en particulier dans les zones exposées aux vents forts.

Baisse des températures sur les régions intérieures

Les températures maximales varieront entre 7°C et 11°C sur les régions ouest du nord et du centre, marquant une ambiance fraîche à localement froide. Ailleurs, les maximales oscilleront entre 12°C et 15°C. Cette différence s’explique par l’influence des masses d’air plus froides sur les zones intérieures.

Dans l’ensemble, cette journée sera caractérisée par une instabilité marquée, associant pluies, vents soutenus et mer agitée, avec un impact plus prononcé sur le nord et l’extrême nord-ouest du pays.