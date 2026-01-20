La Bourse de Tunis poursuit son bon début d’année. Lors de la séance du mardi 20 janvier 2026, le marché actions a confirmé sa dynamique haussière, porté par une nette amélioration de la confiance des investisseurs et une activité soutenue sur les valeurs financières.

L’indice phare, le TUNINDEX, a progressé de 0,41 % pour clôturer à 13 955,69 points, signant au passage un nouveau plus haut annuel. Depuis le début de l’année, l’indice affiche déjà une hausse de 3,76 %, traduisant un retour progressif de l’appétit pour le risque.

Une capitalisation en hausse et des volumes en nette progression

Cette bonne tenue du marché s’est accompagnée d’une augmentation de la capitalisation boursière, qui s’établit désormais à 36 051 millions de dinars, en hausse de 0,45 % sur la séance.

Mais le signal le plus marquant vient des volumes échangés. Sur l’ensemble des treize premières séances de 2026, les capitaux traités atteignent 258 millions de dinars, soit une progression de plus de 160 % par rapport à la même période de l’an dernier. Sur la seule séance du jour, les échanges ont dépassé les 25,5 millions de dinars, confirmant une participation plus active des investisseurs.

Les financières en tête, les industriels à la traîne

Sur le plan sectoriel, la séance a été clairement dominée par les valeurs financières.

L’indice des services financiers s’est distingué avec une hausse de 2,56 %, tandis que les assurances (+1,12 %) et les banques (+0,37 %) ont également évolué en territoire positif.

D’autres secteurs ont accompagné le mouvement, à l’image des matériaux de base (+1,90 %) ou de la distribution (+0,80 %), traduisant une dynamique assez large du marché.

À l’inverse, certains compartiments restent sous pression. Les industries ont reculé de 0,42 %, tout comme le bâtiment et les matériaux de construction (-0,31 %), illustrant une reprise encore inégale selon les secteurs.

Banques et financières très recherchées

Du côté des valeurs les plus actives, les investisseurs ont surtout privilégié les grandes capitalisations financières. Amen Bank, CIL, TPR, BNA et BT figurent parmi les titres ayant drainé le plus de capitaux au cours de la séance.

Le palmarès des hausses a été dominé par des progressions franches, notamment Assu Maghrebia Vie, SITS et Tunisie Leasing Factoring, qui ont toutes enregistré des gains supérieurs à 4 %. Ces mouvements traduisent un regain d’intérêt pour les valeurs de rendement et de croissance modérée.

À l’opposé, quelques replis ont été observés, à l’image de Wifack International Bank ou Cellcom, sans toutefois remettre en cause la tendance générale.

Un climat de marché encourageant, mais à surveiller

Dans l’ensemble, la séance du 20 janvier confirme un climat boursier favorable en ce début d’année 2026. La progression des indices, combinée à l’augmentation sensible des volumes, suggère une confiance retrouvée des investisseurs, notamment institutionnels.

Toutefois, les analystes appellent à une certaine prudence. Après plusieurs séances de hausse et des niveaux désormais élevés, le marché pourrait connaître des phases de consolidation, surtout si les prises de bénéfices s’intensifient.

Pour l’heure, la tendance reste clairement positive, avec une préférence marquée pour les valeurs financières liquides, qui continuent de jouer le rôle de moteur du marché tunisien.

Palmarès de la séance

🔝 Valeurs les plus actives (capitaux)

Amen Bank – 12,0 MD TND

– 12,0 MD TND CIL – 11,8 MD TND

– 11,8 MD TND TPR – 11,6 MD TND

– 11,6 MD TND BNA – 11,6 MD TND

– 11,6 MD TND BT – 11,5 MD TND

📈 Top hausses

Assu Maghrebia Vie : +5,00 %

: SITS : +4,49 %

: Tunisie Leasing F : +4,44 %

: ATL : +4,40 %

: ASSAD : +4,36 %

📉 Top baisses

Wifack International Bank : -2,18 %

: MPBS : -2,00 %

: Cellcom : -1,72 %

➡️ Hausse portée par des mid/small caps financières, typique d’un marché confiant.

Verdict de marché (global)

Biais tactique : HAUSSIER PRUDENT

Score de conviction : 7,5 / 10

Tant que le TUNINDEX reste au-dessus de la zone 13 500–13 600, la dynamique reste favorable, avec une préférence pour les financières liquides et les valeurs à momentum confirmé.