Le renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique liée à la médecine de première ligne, ont été les principaux thèmes abordés lors de la réunion de travail qui a réuni lundi le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, avec le conseiller médical principal au ministère australien de la Santé et professeur de médecine de famille à l’université d’Oxford, Michael Kidd, et le professeur Sadok Besrour, président de la fondation caritative Besrour spécialisée dans le soutien à la médecine de première ligne.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, la réunion a également été l’occasion d’examiner un projet de partenariat visant à créer la « chaire Sadok Belsrour pour la médecine de première ligne » à la faculté de médecine de Tunis, afin de soutenir la formation universitaire et la recherche scientifique dans le domaine des soins de santé de base.

Le communiqué du ministère de la Santé a souligné que, lors de cette réunion, il a été convenu de la nécessité d’organiser des ateliers de formation contribuant à l’amélioration des services de soins de santé de base en Tunisie, avec une extension vers l’Afrique et le monde arabe.

Il a ajouté que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté du ministère de la Santé d’élargir les partenariats internationaux et d’échanger des expériences, afin de soutenir la réforme du système de santé et de renforcer les services de première ligne.