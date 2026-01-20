L’ouvrage “La question de la Palestine devant les juridictions internationales” de Rafaâ Ben Achour, publié aux éditions Santillana, sera présenté pour la première fois au cours de ce mois lors de deux événements majeurs.

Le premier, organisé à Tunis par le laboratoire de recherche en droit international et droit constitutionnel comparé de la faculté de Tunisla Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, se tiendra le vendredi 23 janvier à 15h00, au siège de la faculté. Le second, organisé à Bizerte par l’Association Tuniso-Française Interculturelle, aura lieu le samedi 31 janvier à 15h00 à la Médiathèque de l’Alliance Française.

Préfacé par l’ancien président de la Cour internationale de Justice, Abdulqawi A. Yusuf, cet ouvrage (167 pages) propose une analyse approfondie des démarches juridiques entreprises par les juridictions internationales face au conflit palestinien.

Professeur émérite à l’Université de Carthage et juge à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Ben Achour explore les rôles de la Cour internationale de Justice et de la Cour pénale internationale dans la défense des droits du peuple palestinien.

Ces rencontres s’adressent aux chercheurs, étudiants et citoyens désireux de mieux comprendre les enjeux juridiques du conflit palestinien et le rôle des instances internationales dans la recherche d’une paix juste et durable.