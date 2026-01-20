La production nationale de pétrole brut s’est située à 1097 kilotonnes(kt), à fin novembre 2025, enregistrant, ainsi, une baisse de 11% par rapport à fin novembre 2024, selon le rapport sur “la conjoncture économique (novembre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Cette diminution a touché la plupart des champs à savoir à savoir Ashtart (-30%), Nawara (-39%), Barka (-80%), Adem (-17%), El Hajeb/Guebiba (-13%), Gherib (-20%), El borma(-5%), Halk el Manzel (-10%) et Miskar (-6 %).

D’autres champs ont enregistré, cependant, une amélioration de production à savoir : Ezzaouia (+44%), Gremda/El Ain (+419%), D.S.T (+31%), Bir Ben Tartar (+2%) et Cercina (+1%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 28,9 mille barils/j, à fin novembre 2024 à 25,4 mille barils/j, à fin novembre 2025, selon la même source.